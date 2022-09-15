Trafikte tartıştıkları kuryeyi dövüp motorunu ezdiler

İstanbul Ataşehir’de bir cip sürücüsü ve arkadaşı, trafikte tartıştığı motokuryeyi dövdü. 24 yaşındaki Oğuzhan Susuz, önüne çıkan bir servis şoförüyle tartışıyordu. O sırada arkadan gelen cip, kornaya basarak motokuryeden yoldan çekilmesini istedi. Oğuzhan Susuz’un ‘bekle’ demesiyle cipten inen iki kişi tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekiler sayesinde saldırganların elinden kurtulan motokurye şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 15.09.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 11:24

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