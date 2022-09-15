Trafikte tartıştıkları kuryeyi dövüp motorunu ezdiler

İstanbul Ataşehir’de bir cip sürücüsü ve arkadaşı, trafikte tartıştığı motokuryeyi dövdü. 24 yaşındaki Oğuzhan Susuz, önüne çıkan bir servis şoförüyle tartışıyordu. O sırada arkadan gelen cip, kornaya basarak motokuryeden yoldan çekilmesini istedi. Oğuzhan Susuz’un ‘bekle’ demesiyle cipten inen iki kişi tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekiler sayesinde saldırganların elinden kurtulan motokurye şikayetçi oldu.
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DHA 15.09.2022 - 11:12| Son Güncelleme : 15.09.2022 - 11:24
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