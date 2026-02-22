Trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada
22.02.2026 08:25
İHA
Çankırı'da trafik yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kucaklama Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan olmazken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
