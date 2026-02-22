Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada

22.02.2026 08:25

İHA

Çankırı'da trafik yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kucaklama Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan olmazken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.