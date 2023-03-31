Trafikten kaçmak için kaldırımdan gitti

İstanbul Başakşehirde trafik yoğunluğundan kurtulmak için kaldırıma çıkan aracın sürücüsüne 1823 TL para cezası kesildi. Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde sıkışık trafiği aşmak için otomobiliyle kaldırıma çıkan K.C.Y, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye, trafik işaret levhaları veya yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamaktan 436 TL, “kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmaktan 436 TL ve cam film yasağına ilişkin maddeden 951 TL olmak üzere toplamda 1823 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheli K.C.Y’ye “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı.
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