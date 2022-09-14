Traktördeki iki kardeşe uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

Şanlıurfa’da traktörle tarlaya giden iki kardeş, iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları tarafından pusuya düşürüldü. Olay yerine gelen jandarmanın uyarılarına rağmen silahlı saldırganlar ateş açmaya devam etti. Traktörün römorkuna yatarak mermilerden korunmaya çalışan kardeşlerden biri yaralandı. İşte cep telefonuyla kaydedilen o dehşet anları...

Haberler - İHA 14.09.2022 - 16:35 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 16:43

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