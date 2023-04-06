Tramvay istasyonunda ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı. Bu sırada durakta bekleyen 5 öğrenciyi ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını teğet geçen otomobil istasyona çarparak durdu. Facianın eşiğinde dönüldüğü kazada yaralanan olmazken arabada ve istasyonda maddi hasar oluştu.
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