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Tramvay istasyonunda ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı. Bu sırada durakta bekleyen 5 öğrenciyi ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını teğet geçen otomobil istasyona çarparak durdu. Facianın eşiğinde dönüldüğü kazada yaralanan olmazken arabada ve istasyonda maddi hasar oluştu.

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