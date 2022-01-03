Tramvay yoluna giren sürücü raylarda sıkışıp kaldı

İstanbul Fatih’te tramvay yoluna giren sürücü, raylarda sıkışıp kaldı. Durakta bekleyenler raylarda ilerleyen otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Otomobil sürücüsü tramvay yoluna yanlışlıkla girdiğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 16:39 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 16:49

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