Tramvay yoluna giren sürücü raylarda sıkışıp kaldı
İstanbul Fatih’te tramvay yoluna giren sürücü, raylarda sıkışıp kaldı. Durakta bekleyenler raylarda ilerleyen otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Otomobil sürücüsü tramvay yoluna yanlışlıkla girdiğini söyledi.
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