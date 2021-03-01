Triatlona hazırlanırken feci kazada hayatını kaybetti
Antalya'da 44 yaşındaki Mustafa Ergün yol kenarında koşarken arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Ergün'ün triatlona hazırlandığı, her gün kent merkezinden Belek'e koştuğu öğrenildi. Uzun süre olayın şokunu atlamayan ve gözyaşlarını tutamayan 50 yaşındaki sürücü Behran Şahin, gözaltına alındı. Mustafa Ergün'den geriye ise oğluyla çekilmiş görüntüleri kaldı.
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ntv.com.tr 01.03.2021 - 13:18| Son Güncelleme : 01.03.2021 - 13:36
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