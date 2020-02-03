TSK rejim unsurlarını böyle vurdu (İdlib'de 4 asker şehit)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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