TSK ve Suriye Milli Ordusu ortak tatbikatı ilk kez canlı yayında

Suriye'de yeni harekat gündemdeki yerini korurken Suriye Milli Ordusu'nun hazırlıkları da devam ediyor. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Suriye Milli Ordusu ile ortak tatbikatını aktardı. (Kamera:Özgen Özel)

Haberler - NTV Haber 18.09.2022 - 16:22 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 17:07

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