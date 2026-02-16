TSK'dan Somali'ye askeri sevkiyat

Bakanlıktan yapılan açıklamada Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali’ye deniz yoluyla sevk edilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemilerinin Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev yaptığı belirtildi.



Açıklamada, Türk savaş gemilerinin dün Türkiye'den yola çıkan Çağrı Sondaj gemisi ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek vereceği de vurgulandı.



Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde bölgeye sevk edilen zırhlı araçlar, M-48 tankları, komuta kontrol merkezleri ve amfibi deniz piyade bölüğünün görüntülerine yer verildi. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri Somali'ye 3 adet f16 savaş uçağı, Atak taarruz helikopterleri, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları da sevk etmişti.