Tüfekle öldürülen anne köpek ve yavrularıyla eylem yaptı
Konya’da yaşayan hayvansever Hayrettin Bulan, tüfekle ölüdürülen bir anne köpeğin cansız bedeni ve 4 yavrusuyla valilik önüne giderek eylem yaptı. Hayvanlara uygulanan şiddete tepki gösteren Bulan ‘‘Bu yavrular daha bebek, nasıl kıydınız bunların annesine’’ diyerek köpeği öldürenlerin bulunmasını istedi. Polis, eylemini izinsiz yaptığı gerekçesiyle Bulan’ı gözaltına aldı. Yavru köpekler de belediyenin barınağına götürüldü.
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