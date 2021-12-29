Tünelde drift pahalıya patladı

İstanbul Ümraniye'de tünel içerisinde drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. A.A.'nın daha önceden de drift yüzünden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücü A.A., 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Haberler - NTV 29.12.2021 - 14:09 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 14:20

TÜRKİYE HABERLERİ