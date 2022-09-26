Tünele giren yolcu otobüsünün önüne ayı çıktı

Gümüşhane-Trabzon karayolunda Mescitli Tüneli’ne giren bir yolcu otobüsünün önüne ayı çıktı. Tünel boyunca otobüsün önünde koşan ayıyı yolculardan biri cep telefonuyla kaydetti. Ön koltuklardan birinde oturan Murat Sünnetçi, ‘‘Yolcuların çoğu uyuyordu. Tam tünele girdiğimizde ayının koştuğunu fark ettim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım’’ dedi.
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