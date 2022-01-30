‘‘Tünelimiz adeta Bolu Tüneli’ne benziyor’’

Muş’un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle evler kara gömüldü. Geçimini hayvancılıkla sağlayan köy halkı, ahırlara ve işlerine gidebilmek için köyde tünel açtı. Artık kar atacak yer kalmadığını anlatan köy sakinlerinden Eyüp Omur ‘‘Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Evlerden çıkabilmek için tünel açtık. Tünelimiz adeta Bolu Tüneli gibi’’ dedi.
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