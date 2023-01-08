Tur otobüsüyle Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 Filistinli böyle yakalandı
İstanbul Beyoğlu'nda tur otobüsünün lastik bölümüne saklanarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi, şoförün fark etmesiyle yakalandı. Otobüsün arka tarafından çok fazla ses gelmesi üzerine araçtan inen şoför, lastik bölümünde iki kişiyle göz göze geldi. Zabıta ekibince saklandıkları yerden çıkarılan iki Filistinli polis tarafından gözaltına alındı.
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