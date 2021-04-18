Turist kadın kaldırımda yürürken ölümden döndü

İstanbul’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, önündeki araca çarpmamak için kaldırıma yönelince turist bir kadına çarptı. Kaza, Ortaköy’de yaşandı. Taksiden inen İranlı Güler Geb Çetinkaya, arkadaşıyla kaldırımda yürüyordu. O sırada kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla takla atarak yere savruldu. Turist kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken sürücü Mehmet K. gözaltına alındı.

ntv.com.tr 18.04.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 12:08

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