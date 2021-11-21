Turist kadını gasp etmek isterken gasp edildi

İstanbul Beyoğlu’nda turist bir kadının çantasını çalan Katar uyruklu genç, otel merdivenlerinde düşünce yakalandı. Fransız turist, hem çantasını gaspçının elinden aldı, hem de onu dövdü. Bir otel çalışanı öfkeli kadını sakinleştirip içeri götürürken ilginç bir olay yaşandı. Yerdeki gaspçının yanına yaklaşan bir kişi, onun cep telefonunu ve cüzdanını çaldı. Polisin kısa sürede yakaladığı gaspçının üzerinden, diğer gaspçıdan çaldığı telefon, bin 600 dolar ve 600 TL çıktı.
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