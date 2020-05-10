Turizmde sosyal mesafe kuralı

Turizmde normalleşme adımları da atılıyor. Otellerde virüs önlemleri netleşti. Restoranlarda masalar, plajda şezlonglar arasında bir buçuk metre mesafe olacak. Açık büfe şeffaf perdenin arkasına kurulacak, görevliler istenilen yemeği verecek. Türkiye alınan önlemleri turist gönderen ülkelere de mektupla anlatacak. Ülkeye giren her turiste de virüs testi yapılacak.
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NTV 10.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 14:41
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