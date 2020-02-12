Türk-Alman dolandırıcılık çetesi (İşte operasyonun ayrıntıları)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İlginç operasyonun ayrıntılarını NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük anlattı.
12.02.2020 - 14:40| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 15:26
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