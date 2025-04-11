Türk Bayrağı'nı kardan temizleyen çocuk takdir topladı
Bilecik'te polis aracının önündeki Türk bayrağını kardan temizleyen çocuğun görüntüleri takdir topladı.
Söğüt ilçesinde park halindeki bir polis otosunun önüne Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Türk bayrağı asıldı. İlçede aniden bastıran kar yağışı sonrası araç önündeki Türk bayrağı karla kaplandı. Okuldan eve dönen bir çocuk Türk bayrağındaki karları temizledi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen çocuk takdir topladı.
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