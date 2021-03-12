Türk kaptan 17 aydır gemide mahsur

Türk gemi kaptanı Yusuf Sencer Sotan çalıştığı Katarlı denizcilik şirketinin iflas etmesi nedeniyle 17 aydır gemide mahsur. Şu an Kuveyt limanında olan Sencer, 18 kişilik mürettebatıyla birlikte seslerini duyurabilmek için açlık grevine başladı. (Haber: Emre Timur)

NTV 12.03.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 12:29

DİĞER VİDEOLAR