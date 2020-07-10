Türk profesörden büyük başarı

Profesör Doktor Meryem Tuncel, Amerika'nın tıp alanındaki prestijli ödüllerinden 'Endowed Chair'in sahibi oldu. Dalında en iyi olan profesörleri onurlandırmak için verilen bu ödülle memleketi Adana'ya döndü ve mutluluğunu ailesiyle paylaştı.

NTV Haber 10.07.2020 - 21:40 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 21:43

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