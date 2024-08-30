Türk tarihinin en önemli hikayelerinden "Vaveyla" belgesel oldu
Savaş yılları içinde pek çok gizli kalmış ya da az bilinen hikayeyi barındırıyor. Onlardan bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kafkas Cephesi'nde esir düşen Türk subayların öyküsü... Yaklaşık 3 yıl boyunca Rus topraklarında esir tutulan 400 Türk subayı ve o dönem onları hayata bağlayan "Vaveyla" isimli derginin öyküsü, bir belgesele konu oldu. O subaylar Sibirya'dan kaçıp, Milli Mücadele'de yer aldılar. İşte ayrıntılar...
- Etiketler :
- Haberler -
- Gazete, Dergi
- Belgesel
- Film
- Edebiyat
- Rusya
- Savaş
- Asker
- N-Life Kültür&Sanat