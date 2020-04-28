Türk vatandaşların yurda dönüşü sürüyor

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dönüşü için başlatılan operasyon devam ediyor. Suudi Arabistan, İran ve Ukrayna'dan dönüşü sağlanan Türk vatandaşları; yurt binalarında 14 gün karantina altına alındı.

NTV 28.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:38

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