Türk vatandaşların yurda dönüşü sürüyor

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının dönüşü için başlatılan operasyon devam ediyor. Suudi Arabistan, İran ve Ukrayna'dan dönüşü sağlanan Türk vatandaşları; yurt binalarında 14 gün karantina altına alındı.
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NTV 28.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:38
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