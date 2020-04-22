Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüşü sürüyor
Corona virüs tedbirleri kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilen binden fazla kişi, öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. AFAD; şimdiye dek karantina süresini tamamlayan 30 bin 808 kişinin ise kaldığı yurtlardan tahliye edildiğini açıkladı.
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NTV 22.04.2020 - 08:28| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 11:20
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