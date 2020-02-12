Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu (Dolandırıcılar çağrı merkezi kurdu)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. NTV ekibinden Baran Bila, canlı yayında son durumu aktardı. Operasyonla ilgili kurulan sahte çağrı merkezi de böyle görüntülendi.
12.02.2020 - 10:03| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 10:12
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