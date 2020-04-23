Türk Yıldızları'nın 100. yıl uçuşu nefes kesti

Dünyaca ünlü hava akrobasi takımları arasında yer alan Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis'nin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle özel bir uçuş gerçekleştirdi. Kokpit kameraları tarafından an be an kayda alınan Türk Yıldızları'nın 23 Nisan uçuşu nefesleri kesti.

NTV 23.04.2020 - 09:16 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:38

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