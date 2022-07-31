Türk yüzücü tarihe geçti: Manş’ı geçmek için 4 yıl çalıştım
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni geçen en genç yüzücü olarak adını tarihe yazdırdı. 16,5 saat kulaç atan 21 yaşındaki Türkoğlu, başarı hikayesini NTV’ye anlattı. (Haber:Emirhan Ergen)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.