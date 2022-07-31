Türk yüzücü tarihe geçti: Manş’ı geçmek için 4 yıl çalıştım

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni geçen en genç yüzücü olarak adını tarihe yazdırdı. 16,5 saat kulaç atan 21 yaşındaki Türkoğlu, başarı hikayesini NTV’ye anlattı. (Haber:Emirhan Ergen)

Haberler - NTV 31.07.2022 - 10:01 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 10:24

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