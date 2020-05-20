Türkiye, 19 Mayıs'ı balkonda kutladı

Corona virüs tedbirleri nedeniyle sokaklar boştu ama bu, 19 Mayıs coşkusuna engel olamadı. İstiklal Marşı hep bir ağızdan evlerden, balkonlardan söylendi. İşte Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusundan görüntüler...

NTV 20.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 09:05

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