Türkiye aşı haritası güncellendi

Türkiye'nin aşı haritası güncellendi. Daha önce birinci doz aşıya göre sıralanan iller, ilk kez çift doz aşı sıralamasıyla yayımlandı. Türkiye genelinde en fazla çift doz aşı yapılan il Kırklareli, en az çift doz aşı yapılan il ise Şanlıurfa oldu. İzmir ve Ankara aşı haritasında sarı kategoride yer alırken, İstanbul turuncu kategoride kaldı.
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NTV Haber 20.09.2021 - 23:18| Son Güncelleme : 20.09.2021 - 23:21
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