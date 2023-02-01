Türkiye beyaza büründü: 42 il için kar uyarısı

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, İstanbul için 4 Şubat akşamına dikkat çekti, ''Pazar ve pazartesi günleri sıcaklık sıfırın altına inebilir. O günlerde daha yoğun kar görebiliriz'' dedi. Çalışkan, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep için sel ve hortum uyarısı yaptı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.