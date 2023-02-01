Türkiye beyaza büründü: 42 il için kar uyarısı

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, İstanbul için 4 Şubat akşamına dikkat çekti, ''Pazar ve pazartesi günleri sıcaklık sıfırın altına inebilir. O günlerde daha yoğun kar görebiliriz'' dedi. Çalışkan, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep için sel ve hortum uyarısı yaptı.

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