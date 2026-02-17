Türkiye hızla yaşlanıyor. 65 yaş üzerindekilerin nüfusa oranı yüzde 11'i aştı
17.02.2026 11:41
NTV - Haber Merkezi
65 yaş üzerindekilerin nüfusa oranı yüzde 11'i aştı. Eğer böyle devam ederse, 2050 yılında her 5 kişiden biri yaşlı olacak. NTV'den Beyzanur Özer bugün hem gençlerle, hem yaşlılarla, hem de uzmanlarla konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.