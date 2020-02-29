Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor

Türkiye, İdlib'de 33 askerini şehit verdi. Türk bayraklarıyla donatılan şehit evlerinde yas var. Şehitler geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Şehitlerin arasında düğün hazırlığı yapan da vardı, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan da...

NTV 29.02.2020 - 14:16 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 14:26

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