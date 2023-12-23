Türkiye şehitlerine ağlıyor

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teğmen Ramazan Günay, Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ve Sözleşmeli Er'ler Yasin Karaca, Emre Taşkın ve Çağatay Erenoğlu'nun ailelerine acı haber verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ