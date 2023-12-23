Türkiye şehitlerine ağlıyor
Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teğmen Ramazan Günay, Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ve Sözleşmeli Er'ler Yasin Karaca, Emre Taşkın ve Çağatay Erenoğlu'nun ailelerine acı haber verildi.
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