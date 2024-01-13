Türkiye şehitlerine ağlıyor: Acı haberler ailelere ulaştı
Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine şehadet haberi verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kuzey Irak
- Şehit
- Video