Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı olta ile yakalandı
Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye’de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemesinde 10,5 yaşında olduğu belirlendi.
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NTV 12.03.2021 - 11:38| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 11:47
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