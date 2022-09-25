Türkiye Yunanistan provokasyonuna karşı hangi adımları atabilir?

Yunanistan gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisama ABDnin hibe ettiği zırhlı araçları sevk etti. Yunanistanın gerilimi yükseltecek hamlesini ve olası senaryoları Dr. Murat Aslan, NTV canlı yayınında değerlendirdi.

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