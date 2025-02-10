Türkiye'de 3 kente tsunami sireni kuruldu
Ege Denizi'nde 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük depremlerin sayısı 761'e ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olası bir volkanik patlama sonucu, ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgarla taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkilerinin Türkiye'ye ulaşabileceği belirtti. Yapılan çalışmalarda İzmir, Aydın ve Muğla'ya mobil siren sistemi kuruldu. Bölge halkını SMS ile uyaracak sistem devreye alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Tsunami
- Deprem
- Ege