Türkiye'de 7 bin 372 çocuk, 6 bin ailenin yanında yaşıyor
Türkiyede 7 bin 372 çocuk, 6 bin ailenin yanında yaşıyor. O çocuklarından birisine koruyu anne olan kişi de Arzu Işıklı. Işıklı, devlet koruması altındaki bir çocuğa yuva verdi, annesi oldu. HABER: Yağız Şenkal KAMERA: Bahattin Demir
Abone ol
Paylaş
08.03.2020 - 08:21| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 08:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.