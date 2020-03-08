Türkiye'de 7 bin 372 çocuk, 6 bin ailenin yanında yaşıyor

Türkiyede 7 bin 372 çocuk, 6 bin ailenin yanında yaşıyor. O çocuklarından birisine koruyu anne olan kişi de Arzu Işıklı. Işıklı, devlet koruması altındaki bir çocuğa yuva verdi, annesi oldu. HABER: Yağız Şenkal KAMERA: Bahattin Demir

08.03.2020 - 08:21 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 08:28

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