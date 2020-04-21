Türkiye'de can kaybı 2140 oldu

Corona virüs salgını nedeniyle 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hasta sayısı 2 bin 140 oldu. 24 saatte 39 bin 703 test yapılırken bunlardan 4 bin 674'ü pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 90 bini aştı. Yapılan tedavi sonucu bin 454 hasta ise taburcu edildi.
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NTV 21.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 10:01
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