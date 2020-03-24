Türkiye'de can kaybı 37 oldu

Corona virüs Türkiye geneline yayıldı. Can kaybı 37'ye yükseldi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Çin'de yoğun bakımdaki hastalar için kullanılan ilacın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. O ilaç dün yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandı.
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NTV Haber 24.03.2020 - 04:18| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 04:29
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