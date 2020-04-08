Türkiye'de can kaybı 725 oldu

Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e çıktı. Bir günde 76 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir günde 20 binin üzerinde test yapıldığını 3 bin 892 pozitif yeni vakanın tespit edildiğini söyledi. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a yükseldi.
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NTV Haber 08.04.2020 - 04:44| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 04:51
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