Türkiye'de corona virüs kaynaklı ilk ölüm

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan 7 gün sonra ilk ölüm haberi geldi. Corona virüs tanısıyla tedavi altına alınan 89 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. "Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" diyen Koca, yapılan testler sonucu 51 yeni vakanın tespit edildiğini belirterek Türkiye'deki hasta sayısının da 98'e yükseldiğini duyurdu. HABERE GİT
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NTV 18.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 09:11
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