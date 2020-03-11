Türkiye'de corona virüs önlemleri

Türkiye'de corona virüs ile mücadele için önlemler her geçen gün artırılıyor. Edirne, Adana ve Konya'daki bazı etkinlikler iptal edildi. Bazı kentlerde toplu taşıma araçları ve okullar gibi kamusal alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. İşte ayrıntılar...

NTV 11.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:24

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