Türkiye'de corona virüs: Uzmanlar rakamların tep noktasından düşüşe geçtiği görüşünde
Corona virüs ile mücadelede gelinen son noktayı uzmanlar NTV yayınında değerlendirdi. Genel kanı, virüsün seyrinin Türkiye'de tepe noktasından inişe geçtiği yönünde. Ancak yine de uyarılar var. İşte o uyarılar ve yorumlar...
Abone ol
Paylaş
NTV 04.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 09:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.