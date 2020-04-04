Türkiye'de corona virüsten can kaybı 69 artarak 425 oldu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 69 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 425'e yükseldi. 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda görev alan bir bilim insanının corona virüse yakalandığını söyledi. Bakan Koca hayatını kaybeden sağlık çalışanları için, "Gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar" dedi.
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NTV Haber 04.04.2020 - 04:32| Son Güncelleme : 04.04.2020 - 04:45
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