Türkiye'de corona virüsten can kaybı 98 artarak 1006 oldu
Türkiye'de corona virüs nedeniyle can kaybı artıyor. Son verilere göre 98 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. 30 bin 864 test yapılırken, bunlardan 4 bin 747'si pozitif çıktı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ciddi bir artış olmadığını söyledi.
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NTV 11.04.2020 - 09:27| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 10:18
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