Türkiye'de corona virüsten can kaybı bin 403 oldu

Türkiye'de corona virüs nedeniyle dün 107 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı bin 403'e ulaştı. Test sayısı ise 33 bini geçti. Dün, 4 bin 72 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün yayılma hızının kontrol altına alındığını vurguladı, birkaç hafta içerisinde tepe noktasına ulaşılacağını belirtti.

NTV 15.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 08:47

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