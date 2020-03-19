Türkiye'de corona virüsten ikinci ölüm

Türkiye'de orona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, corona virüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Koca ayrıca, vaka sayısının 93 kişi artarak 191'e ulaştığını açıkladı.
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NTV 19.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:01
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