Türkiye'de corona virüsten 24 saatte 17 can kaybı

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Verilere göre bir günde 17 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı bir önceki güne göre 65 artış gösterdi ve 987'ye yükseldi. Bakan Koca, hastaların yüzde 85'inin iyileştiğini belirtti, uyarılarına da devam etti.
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NTV 12.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 09:27
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